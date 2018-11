Arrestaties vanwege viervoudige moord Enschede

Een rechercheteam heeft twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de viervoudige moord in Enschede op 13 november. De twee worden ook verdacht van een ander ernstig geweldsincident.

RTV Oost meldt op basis van getuigen dat de arrestaties plaatsvonden op de snelweg A1 en in de binnenstad van Hengelo. Volgens die ooggetuigen arresteerden agenten met bivakmutsen en kogelwerende vesten iemand op de rijbaan richting Enschede. In de binnenstad van Hengelo werd een man vanuit een appartement geblinddoekt afgevoerd.

De verdachten zijn 32 en 57 jaar oud en komen uit Hengelo. Ze worden ook verdacht van de mishandeling van een man in Hengelo op 7 november, waarbij ook werd geschoten. In het kader van beide misdrijven worden huizen in Twente doorzocht.

Bedrijfspand

De vier lichamen werden 13 november in een bedrijfspand in Enschede gevonden. In het pand zou een growshop hebben gezeten.

Eerder werden al twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij deze zaak. Een van hen werd direct weer vrijgelaten, de ander een paar dagen later. Zij zijn geen verdachte meer.