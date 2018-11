Man vrijgelaten in viervoudige moordzaak Enschede

De man van 26 die werd aangehouden na de viervoudige moord vorige week in Enschede is vrijgelaten. Hij is volgens de politie geen verdachte meer.

De inwoner van Enschede werd vorige week dinsdagavond aangehouden in de buurt van Dordrecht. Hij werd opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van vier mannen in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede. Een andere man die toen werd aangehouden, is al eerder vrijgelaten.

Wiethandel

Na de schietpartij maakte de politie bekend dat twee van de vier slachtoffers eerder waren opgepakt vanwege wiethandel. In het pand waar ze werden doodgeschoten had de politie in juni hennep gevonden. Of de wiethandel ook te maken heeft met de schietpartij, is nog onduidelijk.

Het tv-programma Opsporing Verzocht, besteedt dinsdag aandacht aan de zaak.