Bewoners instelling Drentse Rolde krijgen weer zorg

Bewoners van een zorginstelling in het dorp Rolde in Drenthe worden weer verzorgd. Personeel voelde zich onveilig en ging gisteren daarom weg. Er bleven politiemensen op het terrein totdat er een oplossing werd gevonden. Het is volgens de gemeente Aa en Hunze inmiddels weer rustig bij 't Ruige Veld, meldt RTV Drenthe.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra greep donderdag in bij de zorginstelling. Het gebouw moest dicht. De situatie was volgens hem onhoudbaar vanwege ongeschoold personeel en een gebrek aan medewerkers.

De bewoners mochten uiteindelijk blijven waar ze zaten, maar het personeel werd vervangen. Gisteren vertrokken de nieuwe medewerkers alweer. Ze zouden zich bedreigd voelen door een cliënt. In de instelling worden onder meer ex-gedetineerden en mensen met een taakstraf begeleid.

Stabiele situatie

Gisteravond was het weer rustig, meldt de gemeente. "In de loop van vrijdagavond hebben de gemeente Aa en Hunze en zorg-/hulpverleners de zorg en veiligheid in 't Ruige Veld weer op orde gebracht. Daarmee is een stabiele situatie gecreëerd." Het is niet duidelijk of de zorgmedewerkers die nu op het terrein zijn dezelfde mensen zijn als die gisteren weggingen.

Volgende week beslist de rechter welke maatregelen er voor de lange termijn moeten worden genomen. Het kan zijn dat de bewoners dan alsnog naar andere instellingen moeten.