Zorginstelling Rolde moet per direct dicht

Een zorginstelling in Rolde (Drenthe) moet van de burgemeester meteen dicht omdat de zorg er onder de maat is, schrijft het Dagblad van het Noorden. De 24 bewoners worden morgen overgeplaatst naar andere instellingen.

De instelling, gevestigd op het terrein 't Ruige Veld net buiten het dorp, wordt sinds dit jaar beheerd door de stichting Altijd Zorg. Die biedt begeleid en beschermd wonen, taakstrafuitvoering, dagbesteding en begeleiding van ex-gedetineerden.

Volgens burgemeester Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze, waar Rolde onder valt, zijn er ernstige zorgen over de kwaliteit van de geleverde zorg. Ook de veiligheid van de bewoners is in het geding, bleek tijdens een controle vandaag. Die werd gehouden nadat omwonenden hadden geklaagd over overlast.

'Onhoudbaar'

Er was te weinig personeel voor de 24 bewoners en de medewerkers waren onvoldoende geschoold. Ook waren er minderjarige kinderen aanwezig. "Hierdoor werd de situatie onhoudbaar", zegt Hiemstra in het Dagblad van het Noorden.

De cliënten mogen vannacht nog op 't Ruige Veld slapen, onder begeleiding van andere zorgverleners uit de regio. De stichting Altijd Zorg moest het terrein verlaten. Morgen worden de bewoners verhuisd. Volgens de burgemeester wordt er "passende huisvesting" gezocht.

't Ruige Veld is een complex met meerdere gebouwen, waarin vroeger een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie gevestigd was. Een deel werd tot vandaag gebruikt door Altijd Zorg, andere delen worden 'anti-kraak' bewoond. Ook bij die bewoners is een controle geweest, maar zij mogen gewoon blijven.