Nieuw personeel zorginstelling Rolde na één dag weg om onveilig gevoel

Nieuw personeel van een zorginstelling in Rolde (Drenthe) is al binnen een dag vertrokken. Het personeel voelt zich onveilig en heeft daarom het terrein verlaten. Volgens RTV Drenthe zijn de medewerkers weggegaan nadat ze zich bedreigd voelden door een cliënt.

Burgemeester Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze besloot gisteren dat de instelling 't Ruige Veld dicht moest omdat er "ernstige zorgen zijn over de kwaliteit van de geleverde zorg". Dat besluit werd genomen na een controle. Het idee was dat de bewoners vandaag al weg hadden moeten zijn.

De rechter besloot vannacht dat ze niet direct weg hoefden en dat er volgende week gekeken zal worden naar het besluit van de burgemeester. In de tussentijd zou personeel van andere instellingen de zorg voor de bewoners op zich nemen.

Politie op het terrein

Die mensen zijn nu dus weggegaan. Eerder vandaag kwam de politie af op een melding van een ruzie op het terrein. Er is daarvoor niemand aangehouden. De politiemensen blijven op het terrein totdat de gemeente een oplossing heeft gevonden voor de bewoners.

De gemeente Aa en Hunze zegt tegen RTV Drenthe bekend te zijn met de situatie. "Wij zijn nu in overleg om de situatie op te lossen", aldus een woordvoerder. "Wat en hoe kunnen we nu nog niet zeggen."

Een van de bewoners vertelt aan de regionale omroep dat het voor hem compleet onduidelijk is wat er nu gaat gebeuren. "We weten niet of er eten geregeld is, of er medicijnen gebracht worden, dat is ons allemaal onbekend."

De instelling 't Ruige Veld is een plek voor begeleid en beschermd wonen, taakstrafuitvoering, dagbesteding en begeleiding van ex-gedetineerden.