De strijd om de kijker in streamingland

Van Eeden wijst erop dat consumenten vaak niet goed in de gaten hebben hoeveel abonnementen ze hebben. "Waar streamingdiensten op hopen, is dat wij vanuit onze nieuwsgierigheid een abonnement afnemen en dat dan - net als bij de sportschool - laten doorlopen zonder dat we er erg in hebben."

In Nederland is de keuze al behoorlijk, met Netflix, Videoland, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, NPO Start Plus en NL Ziet. Waarbij alleen de eerste vijf ook echt content maken speciaal voor hun video-on-demand-platform.

De versnippering roept de vraag op of er op een gegeven moment niet één abonnement komt waar al deze diensten in zitten. De kans dat dat binnen een paar jaar gebeurt lijkt niet zo heel groot, omdat partijen juist hun best willen doen om zichzelf te onderscheiden.