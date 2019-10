Netflix ziet komst concurrentie als ‘bescheiden tegenwind’

Netflix krijgt er nog steeds iedere dag abonnees bij. Wat minder dan verwacht, maar de videodienst ziet nog volop groeimogelijkheden, zelfs nu concurrenten Disney+ en Apple TV+ de komende maand van start gaan. Het platform noemt dat een "bescheiden tegenwind op korte termijn".

Netflix kreeg er in de maanden juli, augustus en september 6,8 miljoen abonnees bij, terwijl er was gerekend op 7 miljoen. Dat kwam vooral door tegenvallende cijfers uit thuisland VS. Het waren er 300.000 minder dan verwacht en dat kwam waarschijnlijk door de prijsstijging van de abonnementen. Netflix zegt dat er geen plannen zijn om de prijs in Nederland te verhogen.

In de rest van de wereld was het aantal nieuwe gebruikers wel net boven verwachting. In totaal heeft de streamingdienst nu ruim 158 miljoen abonnees.

Nabeurs flink in de plus

De omzet kwam het afgelopen kwartaal uit op 5,2 miljard dollar, omgerekend 4,6 miljard euro. Dat is een stijging van 30 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Beleggers verwelkomen de cijfers vooralsnog; het bedrijf stond nabeurs bijna 10 procent in de plus.

Netflix heeft de afgelopen jaren zonder al te veel concurrentie kunnen bouwen aan zijn streamingplatform, maar dat gaat dus veranderen. Op 1 november gaat Apple TV+ van start en elf dagen later volgt Disney+. Van de eerste partij wordt niet al te veel verwacht; het aanbod is beperkt. Daar staat tegenover dat Apple TV+ het goedkoopste van de drie wordt: 4,99 euro per maand.

Met name Disney+ wordt gezien als een belangrijke concurrent voor Netflix, omdat Disney een grote catalogus heeft en de helft minder vraagt. Voor 6,99 euro kunnen vier mensen tegelijkertijd streamen in maximaal 4K. Daar betaal je bij Netflix in Nederland 13,99 euro voor.

Vergelijking met lineaire tv

Netflix zegt in zijn verwachtingen rekening te houden met de toenemende concurrentie. Daarnaast benadrukt de streamingdienst dat het zelf, net als de concurrenten, klein is in vergelijking met lineaire tv in de VS. Het bedrijf ziet daarom nog veel groeimogelijkheden. Of Netflix daar gelijk in krijgt, is afwachten. In ieder geval lopen de analyses over de impact van de videodienst uiteen.