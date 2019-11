CDA Brabant eist alsnog uitstel voor boeren in stikstofkwestie

Het CDA in de Provinciale Staten van Noord-Brabant wil boeren meer tijd geven om aan de stikstofregels te voldoen. Boeren in de provincie moeten voor 1 april 2020 een vergunning aanvragen voor een milieuvriendelijke stal. Het CDA steunde die beslissing, maar komt daar nu van terug.

Terwijl op 25 oktober, duizenden boeren buiten het provincie protesteerden, werd binnen gesproken over uitstel van die deadline. Coalitiepartij CDA wilde daar toen niet van af. Daarop kwam een storm van kritiek vanuit de achterban. Er werd afgelopen zaterdag zelfs crisisberaad gehouden.

Vigerend beleid

Na een rapport van het CBS waarin het effect van de vernieuwde stallen in twijfel wordt getrokken, komt het CDA nu met een motie. Daarin staat dat de Gedeputeerde Staten "met betrekking tot het vigerende beleid" pas op de plaats moet maken. De datum 1 april wordt niet genoemd, maar wel bedoeld.

Vanavond laat wordt er tijdens de algemene beschouwingen over de motie gestemd. Coalitiepartij PvdA heeft al laten weten niet mee te gaan werken aan uitstel. Het CDA heeft nog niet gezegd of ze uit de coalitie stappen als de motie het niet haalt. "Laten we er vandaag eerst maar eens over discussiëren", zei fractievoorzitter Ankie van Hoorn tegen Omroep Brabant

De partijen CU/SGP, 50Plus en Lokaal Brabant eisen in een andere motie dat uiterlijk 1 december de datum 1 april van tafel moet zijn.