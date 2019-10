Brabantse boeren demonstreren bij provinciehuis

Het draait allemaal om de deadline voor het aanpassen van stalsystemen om minder ammoniak uit te stoten, zodat aan de Brabantse milieueisen kan worden voldaan. In 2009 spraken de ZLTO en de provincie af dat dat in 2028 gebeurd moest zijn. In 2017 werd besloten die deadline naar voren te halen en dat boeren zes jaar eerder, vanaf 2022, al minder ammoniak uit moeten stoten. De Provinciale Staten stemmen later vandaag over de precieze datum.

Vorig jaar stapten Brabantse boeren daarom al naar de rechter, maar die zaak is nog niet behandeld. De deadline staat intussen nog steeds op 2022. De ZLTO is niet tegen de maatregel, maar vreest dat door het vervroegen van de deadline boeren failliet kunnen gaan. Ze zouden dan te weinig tijd hebben om de aanpassingen door te voeren.

Boeren moeten voor 1 april 2020 zeggen of ze hun bedrijf willen verbouwen, door bijvoorbeeld emissieloze stallen te maken, of dat ze willen stoppen met hun bedrijf. Voor die datum moeten ze een vergunning indienen voor een nieuw soort stal.

Volgens de boeren voldoen de systemen waar ze de vergunning voor moeten aanvragen niet en is het beter om nog even te wachten tot die systemen verbeterd zijn. Ook denken ze dat het beter is de deadline van 1 april 2020 uit te stellen, omdat er later misschien een landelijke regeling komt om boeren die willen stoppen financieel te compenseren.

Afsluitdijkprotest

Ook Noord-Hollandse boeren voeren vandaag actie, op de Afsluitdijk. Ze vinden dat er in hun eigen provincie niet naar ze geluisterd wordt en willen daarom voortaan bij Friesland horen. In die provincie gingen de stikstofregels eerder van tafel. Vanmiddag overhandigen de boeren bij het provinciehuis in Haarlem een burgerinitiatief.