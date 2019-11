Gebedsoproep Blauwe Moskee Amsterdam mislukt, speakers doen het niet

De eerste versterkte oproep tot het vrijdagmiddaggebed van de Blauwe Moskee in Amsterdam is mislukt. Door een technische storing deden de speakers het niet.

Voor de moskee stonden gelovigen, journalisten, politici en een woordvoerder van de moskee klaar voor het geluid, maar het bleef stil.

Pijnlijk moment

Moskeewoordvoerder Nourdeen Wildeman noemt het een pijnlijk moment. "We hebben het gisteren getest, toen ging alles goed. Waar de ophef de afgelopen weken was dat er gebedsoproepen gingen klinken, gaat de ophef denk ik nu zijn dat 'ie niet klonk."

De moskee benadrukt dat het geen stunt was om discussie uit te lokken, en dat de versterkte gebedsoproepen volgende week vrijdag alsnog beginnen.

Er was vorige maand veel te doen over het plan van de moskee om de azan, de oproep tot gebed, versterkt te laten horen. Het is het eerste islamitische gebedshuis in Amsterdam dat hiermee begint, maar niet de eerste moskee in Nederland.