Amsterdamse moskee begint met versterkte gebedsoproep, maar is zeker niet de eerste

In de jaren tachtig werd de Wet openbare manifestaties ingevoerd. Daarin staat dat "klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige en levensbeschouwelijke plechtigheden en lijkplechtigheden, alsmede oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, zijn toegestaan". En in de grondwet staat dat iedereen in Nederland vrij is om zijn godsdienst of levensovertuiging te belijden.

Klokgelui en oproepen tot gebed zijn wettelijk gezien dus van dezelfde orde. Zo ziet voorzitter Saïd Bouharrou van de Raad van Marokkaanse moskeeën het ook. "Je hebt nu natuurlijk ook apps om te zien wanneer het gebed is, maar traditioneel hoor je de oproep. Die roept een bepaald gevoel op, heeft spirituele waarde. Alle mensen kunnen het horen. Dat geldt ook voor de kerkklokken."

Daar is niet iedereen het mee eens. Volgens de Amsterdamse burgemeester Halsema roept de islamitische gebedsoproep, die begint met de woorden 'Allahoe akbar' (God is de grootste), "voor veel mensen de associatie met geweld" op. "Dat kan ik niet ontkennen en dat wil ik ook helemaal niet", zei ze vorige week in een debat met de gemeenteraad.