Amsterdamse moskee wil gebedsoproep 'om gesprek op gang te brengen'

De Blauwe Moskee in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West wil als eerste moskee in de stad de oproep tot gebed versterken met luidsprekers. Het gaat om de gebedsoproep op de vrijdagen.

In een bericht op Facebook schrijft het bestuur dit te willen doen om een gesprek op gang te brengen. "We denken dat we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan het normaliseren van de islam in de mooie prachtige wereldstad Amsterdam."

Negativiteit wegnemen

Hoofdimam Yassin Elforkani van de moskee benadrukt tegenover AT5 dat de versterkte gebedsoproep niet bedoeld is om te choqueren of provoceren. "Dit moet gewoon kunnen in het straatbeeld van Amsterdam", zegt hij.

Volgens Elforkani heeft vooral de tekst Allahoe akbar (God is de grootste), die wordt uitgesproken bij de gebedsoproep, onterecht een negatieve associatie gekregen. "Zelfs bij moslims. Op het moment dat je het hoort, moet je denken aan een aanslag ofzo. Wij willen dat normaliseren en laten zien aan mensen dat allahoe akbbar iets heel moois is. Ik denk dat we daarmee heel veel negativiteit weg kunnen nemen en daarmee ook de islam kunnen normaliseren."