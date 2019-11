Rechter wijst bezwaar tegen roetveegpieten bij landelijke intocht af

De landelijke sinterklaasintocht in Apeldoorn kan doorgaan met alleen roetveegpieten. De rechtbank in Arnhem heeft de eis dat er ook zwarte pieten bij moeten zijn afgewezen; de gemeente hoeft de vergunning voor de intocht niet in te trekken.

De zaak was aangespannen door iemand die ook al bij de gemeente Apeldoorn bezwaar had gemaakt tegen de vergunning voor de landelijke intocht. Wie dat is, was tot vandaag onduidelijk. Tijdens de zitting bleek het een Amsterdammer te zijn die zich zorgen maakt over het voortbestaan van "de blanke, christelijke bevolkingsgroep".

De man zei dat hij best kinderen zou willen, maar alleen als de oude sinterklaastraditie blijft bestaan. Zoals het nu gaat, wil hij geen groot gezin meer. Het verdwijnen van Zwarte Piet leidt dus tot minder geboortes in zijn bevolkingsgroep, redeneerde de man, en daardoor voelt hij zich "slachtoffer van genocide".

Openbare orde

De bestuursrechter in Arnhem zegt dat deze rechtszaak zich niet leent voor een principiële uitspraak over bijvoorbeeld genocide, maar vooral gaat over de veiligheid en de openbare orde. Op dat punt had de eiser geen zwaarwegende argumenten. Hij heeft volgens de rechter bovendien onvoldoende persoonlijk belang bij de kwestie.

De rechter wees er verder op dat in de vergunning van de gemeente Apeldoorn niets staat over de kleur van de pieten. Dat argument had de gemeente zelf ook aangevoerd. Leidend daarin is de NTR, die het Sinterklaasjournaal maakt en de landelijke intocht uitzendt. In september besloot de NTR dat er alleen nog roetveegpieten te zien zullen zijn.

Die beslissing leidde tot protest van groepen als Pegida, Cultuur onder Vuur, de Zwarte Piet Actiegroep en de Nederlandse Volks Unie, maar die waren niet bij de rechtszaak betrokken. Pegida en de NVU hebben mensen opgeroepen om zelf als Zwarte Piet naar de intocht te komen.

