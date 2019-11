89-jarige Italiaanse Holocaustoverlevende beveiligd na bedreigingen

Een 89-jarige Italiaanse senator die de Holocaust overleefde, heeft politiebeveiliging gekregen omdat ze dagelijks via sociale media antisemitische bedreigingen krijgt. Liliana Segre, senator voor het leven, werd doelwit nadat ze zich had hardgemaakt voor een speciale parlementaire commissie die haat, racisme en antisemitisme in Italië moet aanpakken.

De bedreigingen aan het adres van Segre zijn volgens de stad Milaan zo ernstig, dat de 89-jarige in openbare gelegenheden permanent door twee politieagenten wordt begeleid.

De motie van Segre voor de 'anti-haatcommissie' werd aangenomen door de senaat, ondanks het gebrek aan steun van de rechtse partijen in het parlement. Onder meer de centrumrechtse partij Forza Italia van oud-premier Berlusconi en de rechts-populistische Lega van Matteo Salvini onthielden zich van stemming. Salvini zei dat zijn partij niet voor de commissie wilde stemmen omdat hij bang was dat de vrijheid van meningsuiting erdoor in gevaar zou komen.

Toenemende haat

Dat senator Segre wordt bedreigd - ze zegt dagelijks ruim 200 keer online te worden aangevallen - staat volgens sommige Italianen symbool voor de toenemende haat in het land. Ook het zoveelste racistische incident op een voetbalveld afgelopen weekend is daar volgens hen een voorbeeld van.