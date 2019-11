Een kapingsprotocol stop je niet met 'sorry, foutje, bedankt'

Als die code wordt gestuurd, komt de luchtverkeersleiding (vanzelfsprekend) direct in actie. Gisteravond werd een deel van de luchthaven ontruimd en de anti-terreurpolitie stond paraat. De marechaussee is verantwoordelijk voor de veiligheid op Schiphol. "Op dat moment gaan alle protocollen in werking en sturen we onze eenheden aan", zei een woordvoerder van de marechaussee tegen het NOS Radio 1 Journaal.

De woordvoerder wil er verder weinig over kwijt. "Juist omdat het over de veiligheid gaat, kan ik daar niets over zeggen."

De trein gaat rijden

Duidelijk is wel dat als die procedure in gang is gezet, je 'm niet zomaar stopt, weet luchtvaartdeskundige Joris Melkert. "Als je een noodcode intypt dan gaat de trein rijden, daar kan niet meer van af worden geweken. Het hele systeem gaat draaien, totdat echt duidelijk is wat er aan de hand is."

Een "sorry, foutje, bedankt" van de piloot is dan dus niet genoeg, legt Melkert uit. "Stel je hebt een hele slimme kaper aan boord die ziet dat je een code intypt. Een code die hij herkent. De kaper zou je dan kunnen dwingen om de verkeerstoren te laten weten dat het een foutje was en er niets aan de hand is."