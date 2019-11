Rutte op boerenbijeenkomst over stikstofcrisis: 'Geld mag probleem niet zijn'

Premier Rutte heeft op een VVD-bijeenkomst in Overijssel geprobeerd zo'n 500 bezorgde boeren gerust te stellen over de aankomende kabinetsplannen om de uitstoot van stikstof te verminderen.

In een grote schuur van een melkveehouderij in Vinkenbuurt beantwoordde Rutte tientallen vragen van de agrariërs. Ze vrezen dat vooral de agrarische sector moet zorgen dat er minder stikstof in de natuur komt. Ze zijn ongerust over de toekomst van hun bedrijf. "Laat ons weer boer zijn. Ontmoedig de jonge boeren niet!", zei een van de sprekers tegen Rutte. "Waarom moeten wij hiervoor opdraaien en niet andere sectoren?", vroeg een ander.

Rutte legde uit dat het kabinet er niet aan ontkomt om de neerslag van stikstof in natuurgebieden te verlagen. Hij noemde het zoeken naar oplossingen "ongelofelijk complex". Ook vertelde hij de boeren dat hij er "nachtmerries" van krijgt.

Geen taboes

De premier probeerde boeren gerust te stellen dat ze niet gedwongen zullen worden hun bedrijf te sluiten. "Boeren die door willen, kunnen dat." Het kabinet trekt ook 500 miljoen euro uit voor stikstofmaatregelen, zo werd vrijdag bekend. "Dat is niet genoeg", zei een boer die had uitgerekend dat de 12.000 melkveehouders daar niet mee geholpen zijn. Rutte: "Geld mag niet het probleem zijn. Als er meer geld nodig is, gaan we het zoeken. Er zijn geen taboes."

Het kabinet is bezig met het zoeken naar concrete maatregelen om het stikstofprobleem op te lossen, maar de partijen zijn er nog niet uit, zo bleek vandaag.

Nieuwsuur volgde Rutte bij een tour langs verschillende betrokkenen in de stikstofcrisis. Een reportage met toelichting van politiek verslaggever Arjan Noorlander: