Kabinet verwacht deze week nog geen stikstofpakket

De coalitie heeft opnieuw gepraat over maatregelen om het stikstofprobleem op te lossen, maar de partijen zijn er nog niet uit. Eerst was het de bedoeling dat het kabinet deze week een pakket aan maatregelen zou presenteren, maar premier Rutte verwacht niet meer dat dat nog gaat lukken. Hij gaat nu uit van begin volgende week.

Rutte is ervan overtuigd dat de coalitie eruit gaat komen, maar volgens hem moeten er opnieuw berekeningen worden bekeken en moeten er nog steeds dingen worden uitgezocht. Het gaat vooral om maatregelen die de bouw en projecten op het gebied van infrastructuur snel weer op gang helpen.

Maximumsnelheid

In Den Haag circuleren diverse maatregelen. De algemene verwachting is dat het op de een of andere manier verlagen van de maximumsnelheid een van de manieren is waarop de coalitie het stikstofprobleem wil aanpakken. Ook het versneld vervangen van 'sjoemeldiesels' en het toevoegen van enzymen aan veevoer lijken kansrijke opties.

Rutte herhaalde dat de problemen "uiterst complex" zijn. "Wil je voor de bouw dingen lostrekken, moet je ook laten zien waar de stikstofverlaging plaatsvindt." Volgens de premier is er niet zozeer een politiek probleem en voelt iedereen de verantwoordelijkheid om onnodig verlies van banen te voorkomen.

Ook minister Schouten van Landbouw benadrukte dat het geen eenvoudig vraagstuk is. "Niemand heeft er iets aan als we iets doen om daarna weer te constateren dat het niet voldoende of niet houdbaar is. Daar willen we zeker van zijn. We zijn vandaag een heel eind gekomen, maar we moeten nog net wat stapjes extra zetten."