500 miljoen extra voor stikstofmaatregelen

Er komt 500 miljoen euro extra beschikbaar om de stikstofproblematiek aan te pakken. Het geld is volgens het kabinet bedoeld voor maatregelen die de neerslag van stikstof in natuurgebieden verlagen. Zo kan de natuur verder worden versterkt en komt er stikstofruimte voor andere initiatieven, zoals de bouw.

Volgende week worden de eerste maatregelen bekendgemaakt. Bij de verdere uitwerking trekt het kabinet op met de provincies om per natuurgebied een besluit te nemen.

"Ik wil bedrukken dat deze extra 500 miljoen euro niet het enige geld is dat nu beschikbaar is en beschikbaar gaat komen", zegt minister Schouten. "Zo is in het Klimaatakkoord al 100 miljoen euro gereserveerd voor de veehouderij rondom Natura 2000-gebieden en 100 miljoen euro voor de veenweideaanpak, en daarnaast kunnen ook extra middelen voor de woningmarkt worden ingezet."

Verlagen maximumsnelheid

Een van de maatregelen waarover wordt gedacht is het verlagen van de maximumsnelheid op de snelwegen naar 100 kilometer per uur. Volgens een interne notitie van het kabinet, die in handen is van RTL Nieuws, zou dit ruimte opleveren voor de bouw van 75.000 woningen volgend jaar.

Over de maximumsnelheid zei Rutte eerder dat er "geen taboes" zijn in de coalitie. "Als die er al waren, dan zijn die nu weg."