Hoofd VN-organisatie Palestijnen doet stap opzij door onderzoek machtsmisbruik

Het hoofd van UNRWA, de afdeling voor Palestijnse vluchtelingen van de VN, de Zwitser Pierre Krähenbühl, doet een stap opzij, vooruitlopend op de resultaten van een onderzoek naar zijn functioneren. De commissaris-generaal wordt voorlopig vervangen, totdat enkele zaken zijn uitgezocht.

In maart werd een onderzoek naar de UNRWA-leiding aangekondigd door de ethische commissie van de organisatie. In juli kreeg persbureau AP een vertrouwelijk rapport in handen. Daarin staat dat de leiding van de VN-organisatie zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel wangedrag, nepotisme, discriminatie en andere vormen van machtsmisbruik.

Ook Krähenbühl, de hoogste leidinggevende, wordt erin beschuldigd. Zo zou hij een "verre van professionele" relatie met een van zijn vertrouwelingen hebben gehad die een "giftige werkomgeving" creëerde. De informatie in het rapport was afkomstig van 25 (oud-)directeuren en medewerkers.

Opgeschort

Het onderzoek door de onafhankelijke inspectie van de VN in New York loopt nog, zegt een woordvoerder van de VN. "Er zijn bestuurszaken die moeten worden uitgezocht."

Nederland heeft in verband met het onderzoek eerder dit jaar de jaarlijkse bijdrage van 13 miljoen euro aan de organisatie voorlopig opgeschort.