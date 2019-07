Misstanden bij VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen

Steun opgeschort

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de jaarlijkse bijdrage van 13 miljoen euro voorlopig wordt opgeschort. "Totdat we een bevredigend antwoord hebben ontvangen van de VN in New York", schrijft minister Kaag.

Het ministerie staat in nauw contact met de VN en de UNRWA. "We hebben onze grote zorgen geuit en om opheldering gevraagd", zegt Kaag. "Daarnaast zijn we in overleg met andere donoren." Kaag wil de uitkomsten van het onderzoek afwachten.

Nederland is wat betreft donaties van algemene middelen aan de UNRWA wereldwijd nummer veertien. De Europese Unie is de grootste donor.

Naar aanleiding van het nieuws schort ook Zwitserland de betalingen aan het agentschap op, volgens het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken omdat veel belang wordt gehecht aan goed bestuur bij internationale organisaties.