Ondanks lerarenprotest zegt coalitie: 'Nu niet meer geld naar onderwijs'

Geen uitspraken

De VVD vindt dat de coalitie niets kan beloven voor een volgende kabinetsperiode. "We gaan deze periode geen uitspraken doen over structureel geld", zei Heerema.

Tot ergernis van de andere coalitiepartijen zei D66-Kamerlid Van Meenen dat zijn partij er wél voor gaat zorgen dat de 460 miljoen euro in de volgende regeerperiode structureel wordt. Heerema verweet hem valse beloftes te doen. "Dit kunt u niet waarmaken, u belooft geld dat er niet is. Er moet nog over onderhandeld worden bij de formatie van het volgende kabinet", aldus de VVD'er.

Ook reageerde hij op de opmerking van Van Meenen dat D66 ervoor gezorgd heeft dat het geld vorige week op tafel kwam. "Het siert u niet dat u het akkoord van de vier regeringspartijen als enige partij claimt."

Werkdruk

De oppositiepartijen zeiden allemaal dat het incidentele bedrag niet genoeg helpt om de werkdruk in het basis- en voortgezet onderwijs te verlagen en de salarissen te verhogen. "Met incidenteel geld zijn we er niet", zei PvdA-Kamerlid Van Hul. Zij kreeg applaus van de leerkrachten in de plenaire zaal.

Kamerlid Bruins van de ChristenUnie hekelde de opstelling van de PvdA, omdat PvdA-minister Bussemaker in het vorige kabinet had gezorgd voor een tekort van 467 miljoen euro op de begroting. "Ik vind het echt verkeerd om nu te roepen dat het allemaal niet goed is. Je kunt niet opeens met verantwoordelijkheidsverlof."

Morgenmiddag vanaf 15.00 uur reageren de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven en dit wordt live uitgezonden op NPO Politiek.