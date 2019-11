Celstraf voor Amsterdammer die granaat ophing bij ADO-clubhuis

Een 18-jarige Amsterdammer die een handgranaat heeft opgehangen bij het clubhuis van de supportersvereniging van ADO Den Haag is veroordeeld tot 18 maanden cel. Twee andere verdachten zijn vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Van de celstraf zijn vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Hilal A. mag ook niet meer in de buurt van het ADO-stadion komen, schrijft Omroep West. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM wilde dat de Amsterdammer twee jaar de cel inging.

A. plaatste op 9 april een granaat bij het supportershome van de Haagse voetbalclub, vlak naast het stadion. Hij werd aangehouden met de twee medeverdachten, de 18-jarige Faissal B. en de 21-jarige Charafedinne G. Zij zijn vrijgesproken omdat ze niet op camerabeelden te zien zijn.

Voetbalgeweld

De rechter gaf in het vonnis aan dat de granaat tot dodelijk letsel had kunnen leiden. Ook oordeelt de rechter dat het gaat om voetbalgeweld. Vlak naast de granaat waren drie rode (Amsterdamse) andreaskruizen op de wand gekalkt. Even eerder hadden Haagse supporters een aantal plekken in Amsterdam beklad met gele verf, de clubkleur van ADO.

Het drietal ontkent iets met de zaak te maken te hebben. Ook verklaarden ze tijdens een eerdere zitting alle drie "niks met voetbal" te hebben.