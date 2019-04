Handgranaat bij supportershome ADO

Bij het supportershome van voetbalclub ADO Den Haag is vanochtend een granaat gevonden die aan een deur hing. Een medewerker van het supportershome ontdekte het explosief rond 10.30 uur.

Op het honk is graffiti aangebracht met de drie kruisen uit het wapen van Amsterdam. Dat zou een verwijzing kunnen zijn naar het incident bij het standbeeld de Dokwerker. Dat werd in februari beklad met gele en groene verf. De Amsterdamse politie vermoedt dat dit het werk was van ADO-supporters.

Het botert al jaren niet tussen fans van ADO en Ajax, zegt Omroep West. In de jaren 80 kwam het tot grote rellen tussen aanhangers van beide clubs.

Over en weer niet welkom

In 2006 bestormden Ajax-fans het supportershome van ADO. Fans van beide clubs zijn over en weer niet welkom als ADO en Ajax tegen elkaar spelen.

Het supportershome ligt direct naast het stadion. De training van het ADO-elftal die daar bezig was, is vanwege de vondst meteen gestaakt.

De politie sprak eerder van een "verdacht pakketje", maar bevestigde later dat het inderdaad om een granaat ging. De explosievenopruimingsdienst is gealarmeerd.