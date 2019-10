OM eist celstraffen voor ophangen granaat ADO-clubhuis

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen tussen de anderhalf en twee jaar geëist tegen drie mannen uit Amsterdam. Zij worden ervan verdacht op 9 april een handgranaat te hebben opgehangen bij het supportershome van ADO Den Haag, pal naast het stadion.

Hilal A. (19) en Faissal B. (18) hoorden twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen zich eisen. De 21-jarige Charafedinne G. wordt gezien als medeplichtige. Het OM vindt dat hij anderhalf jaar de cel in moet, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Dat meldt Omroep West.

"Wie doet nu zoiets?", vroeg de officier van justitie zich af. "En hoe kom je aan zo'n granaat? Deze jonge jongens kunnen gewoon aan een handgranaat komen."

Bij toeval op het spoor

De recherche kwam de verdachten bij toeval op het spoor, meldt het AD. De auto waarin ze zaten, was op de avond van 8 april aan de kant gezet door de politie, bij Schiphol. Het explosief werd op dat moment echter nog niet gevonden. Wel zagen agenten een blauwe plastic tas met daarin ducttape en een spuitbus. Het explosief bij het supportershome was met ducttape vastgeplakt. Er waren ook drie rode (Amsterdamse) andreaskruizen op de wand gekalkt.

Op 8 april zeiden de mannen tegen de politie bij een shishalounge te zijn geweest. Hun gegevens werden genoteerd en ze mochten doorrijden. Later bleek uit camerabeelden dat dezelfde auto rechtstreeks naar het ADO stadion is gereden. Op grond daarvan werden de drie mannen op 23 april aangehouden.

Allen ontkennen

De drie verdachten, die allemaal nog in de cel zitten, ontkennen tot op de dag van vandaag betrokkenheid. Verdachte Charafedinne G. geeft slechts toe de auto te hebben bestuurd waarmee de mannen vanuit Amsterdam op en neer reden. G. zegt dat iemand hem op 9 april een lift vroeg; hij wil niet zeggen wie dat was. "Het was donker. Ik heb het hele stadion niet eens gezien. En toen heb ik iemand afgezet", verklaarde hij.

De officier noemde de ontkennende verklaringen van de verdachten ongeloofwaardig. Hij acht ze verantwoordelijk voor het plaatsen van de granaat. "Dit had heel anders kunnen aflopen. Er had een kind kunnen langslopen. Dit gedrag wordt niet getolereerd. Dit heeft niets met sport te maken."

Het Nederlands Forensisch Instituut NFI onderzocht de granaat en concludeert dat die op scherp stond. Als de pin uit de granaat zou zijn getrokken, zou die waarschijnlijk zijn afgegaan. Dat had zelfs op tientallen meters afstand schadelijk kunnen zijn.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie haalde de handgranaat op 9 april weg. Omdat naast de handgranaat de drie Andreaskruizen waren getekend dachten veel mensen in Den Haag aan een vergeldingsactie van Ajax-supporters. Even eerder hadden Haagse supporters een aantal plekken beklad met gele verf, de clubkleur van ADO. Maar de drie verdachten zeggen "niets met voetbal" te hebben.