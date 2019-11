Inspectie onderzoekt invulling burgerschapsonderwijs

De Onderwijsinspectie is een onderzoek gestart naar de invulling van burgerschapsonderwijs. De wet schrijft voor dat leerlingen kennismaken met verschillende achtergronden van de mensen die in Nederland wonen. Maar dat gaat niet overal goed.

Zo onthulde Nieuwsuur in september dat er in het islamitisch onderwijs lesmethoden worden gebruikt waarin homoseksualiteit, het veranderen van geslacht en het hebben van oogcontact tussen jongens en meisjes worden veroordeeld. Maar ook in het streng-christelijke onderwijs wordt homoseksualiteit afgewezen.

Voor het onderzoek worden scholen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden bezocht in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en ook mbo's. Daarbij gaat het om aangekondigde en niet-aangekondigde bezoeken.

De inspectie richt zich niet alleen op de gebruikte lesmethode. "We kijken ook naar welke bronnen nog meer worden gebruikt, wat een leraar zegt, welke opdrachten worden gegeven en hoe die worden beoordeeld", zegt een woordvoerder.