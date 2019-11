Oerwoudgeluiden en pop aan galg: racisme in Italiaans voetbal blijft probleem

Binnen het Italiaanse voetbal komen racistische uitingen tegenover voetballers vanwege hun huidskleur regelmatig voor. Oud-voetballer Maickel Ferrier, Nederlander van Surinaamse afkomst, maakte het in de jaren 90 ook mee in het land. "Ik had niet verwacht dat het nog steeds zo zou zijn. Het is alweer 24 jaar geleden dat het mij overkwam", zegt hij bij Nieuws en Co.

Afgelopen weekend was het drie keer raak, onder meer bij een wedstrijd tussen Brescia en Hellas Verona. Fans van Verona maakten oerwoudgeluiden naar Brescia-spits Mario Balotelli. Dat accepteerde hij niet, waarna hij een bal richting de fans op de tribune schopte. Balotelli liep vervolgens boos het veld af. Teamgenoten, maar ook tegenstanders, wisten de speler na een aantal minuten over te halen om door te spelen. Hij maakte uiteindelijk in de tweede helft een goal tegen Verona.

Veel fans van Hellas Verona noemen het incident met Balotelli geen racisme. En zelfs de burgemeester van de stad, Federico Sboarina, ontkent dat sommige fans in het stadion zich hadden misdragen. Het stadsbestuur wil Balotelli nu zelfs aanklagen voor laster. Verona zou in een verkeerd daglicht zijn gezet, mede door de berichtgeving in de media. "Het is niet langer aanvaardbaar dat de stad op zo'n manier wordt neergezet, zeker wanneer, zoals nu het geval is, er niets is gebeurd", schrijven vier stadsbestuurders in een motie.

Bekijk hier wat er gebeurde tijdens de wedstrijd Hellas Verona-Brescia: