VVD'er Dijkhoff: die autoloze zondag gaat het denk ik niet halen

In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme te bespeuren voor de landelijke autoloze zondag als een van de oplossingen voor het stikstofprobleem. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff: "Ik denk dat die autoloze zondag het in de afweging niet gaat halen, gok ik zomaar."

Ook D66 loopt niet warm voor het idee. "Het is een sympathiek idee, met je skeelers over de snelweg en zo, maar het is maar de vraag of het zin heeft", zegt fractievoorzitter Jetten.