Turkije: zus van voormalig IS-leider Baghdadi opgepakt in Noord-Syrië

Turkije zegt dat de zus van de gedode IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is opgepakt. Volgens de Turken beschikt de 65-jarige Rasmiya Awad over een goudmijn aan kennis over terreurbeweging Islamitische Staat.

De vrouw werd gevangengenomen in de stad Azaz in het noorden van Syrië. Turkse troepen zijn die de regio recent binnengetrokken, nadat Amerikaanse troepen werden teruggetrokken uit het gebied.

Rasmiya Awad heeft volgens de Turkse autoriteiten zelf ook banden met IS, verder is er weinig over haar bekend. Naast de vrouw zijn ook haar echtgenoot en schoondochter opgepakt. Zij worden nu allemaal ondervraagd.

Baghdadi gedood

Baghdadi was sinds 2010 de leider van IS. Onder zijn leiding veroverde de terreurorganisatie grote delen van Syrië en Irak, en voerde er een schrikbewind, met martelingen, verkrachtingen en massa-executies. Anderhalve week geleden maakte president Trump bekend dat hij is omgekomen bij een Amerikaanse militaire operatie.

Een overzicht van wat er over Baghdadi bekend is: