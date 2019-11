Vietnam pakt weer verdachten op voor koelwagendrama

De Vietnamese politie heeft nog eens zes mensen opgepakt vanwege het drama met een koelwagen in Engeland, waarbij 39 doden vielen. Ze zouden betrokken zijn geweest bij mensensmokkel. Het aantal arrestaties in Vietnam komt daarmee op acht.

De slachtoffers, hoogstwaarschijnlijk illegale migranten, werden anderhalve week geleden dood gevonden in een koelwagen in Grays, niet ver van Londen. Het bleek te gaan om acht vrouwen en 31 mannen, allemaal uit Vietnam. De wagen was verscheept vanuit Zeebrugge in België.

Naar aanleiding van de acht arrestaties zegt de Vietnamese politie dat er een onderzoek wordt begonnen naar bendes die mensen illegaal naar Groot-Brittannië brengen. Ook in Engeland zitten twee mensen vast in de zaak, onder wie de chauffeur van de truck.

Dna

De identiteit van de slachtoffers is overigens nog niet officieel vastgesteld. Vertegenwoordigers van de Vietnamese regering zijn op dit moment in Engeland om daarbij te helpen. Ze hebben onder meer dna-monsters bij zich van mogelijke nabestaanden.