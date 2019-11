Leraren en ouders in de war over staking: 'Dit slaat echt nergens op'

Is school woensdag nou open of niet? Onder ouders en leraren is er dit weekend veel verwarring ontstaan. Na een toezegging van 460 miljoen euro extra voor onderwijs door minister Slob werd de staking van woensdag in eerste instantie geschrapt. Gisteren kwam de grootste onderwijsbond AOb hier toch op terug.

Een groot punt van kritiek op het akkoord dat de minister sloot met de onderwijsbonden is dat het om een eenmalige bijdrage gaat. "Het klinkt als veel geld, maar het doel van dat bedrag sluit niet aan bij wat wij willen. Er wordt dus helemaal niet geluisterd", zegt directeur Jan Vos van Marken van De Dreefschool in Haarlem. "Zij hebben laten blijken dat ze eigenlijk totaal geen idee hebben wat er in het basisonderwijs leeft. Anders kom je niet met zo'n waardeloos akkoord."

Ook de directeur van deze school in Amersfoort ziet niets in het akkoord: