Saudi Aramco, grootste oliebedrijf ter wereld, gaat naar de beurs

Het grootste oliebedrijf ter wereld gaat naar de beurs. Saudi Aramco, goed voor tien procent van de mondiale olieproductie, begint vandaag met de uitgifte van aandelen, in eerste instantie nog maar een klein deel van het totaal. Die worden aanvankelijk verhandeld op de beurs van Riyad, later volgen mogelijk nog noteringen in het buitenland.

De Saudi's hopen met de beursgang vele miljarden aan te trekken. De machthebber in Saudi-Arabië, kroonprins Mohammed bin Salman, wil het geld gebruiken voor een nieuw investeringsfonds, dat is bedoeld om banen te creëren en het land in de toekomst minder afhankelijk te maken van olie. Saudi-Arabië kent een hoge werkeloosheid van ruim tien procent.

Saudi Aramco staat op allerlei lijstjes op de eerste plaats. Onder aan de streep hielden de Saudi's in 2018 bijna 100 miljard euro over. Geen enkel ander beursgenoteerd bedrijf komt in de buurt van zulke winstcijfers. Dat geldt ook voor het uitbetaalde dividend. Saudi Aramco zou de komende jaren minimaal 75 miljard dollar per jaar met aandeelhouders willen delen.

Grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld

Daarnaast zou er gemikt worden op een totale beurswaarde van 2000 miljard dollar. Bijna net zoveel als Microsoft en Apple samen, en bijna tien keer zoveel als de beurswaarde van Nederlands grootste bedrijf Shell. Of de 2000 miljard euro daadwerkelijk wordt gehaald, is onzeker. Dat hangt af van wat de markt straks wil betalen voor een aandeel. Maar het staat vrijwel vast dat het oliebedrijf straks de grootste beursgenoteerde onderneming ter wereld is.

Critici wijzen erop dat Saudi Aramco weinig oog heeft voor het milieu en de klimaatverandering en daar op operationeel vlak maar weinig maatregelen voor neemt. Verder krijgt de tot nu toe enige aandeelhouder, de Saudische overheid, vaak veel kritiek vanwege de schendingen van de mensenrechten in het land.