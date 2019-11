Niet in Chili, maar in Spanje: internationale klimaatconferentie naar Madrid 

Protesten in Chili

Kort geleden kondigde president Piñera een prijsstijging in het openbaar vervoer aan. Dat was voor Chilenen de aanleiding om te protesteren. De maatregel werd ingetrokken, maar de protesten hielden aan vanwege algehele onvrede over de verschillen tussen arm en rijk en het jarenlange neoliberale beleid in het land.

Bij de protesten werd geplunderd en zijn branden gesticht. Zeker vijftien mensen kwamen om.