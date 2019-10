Jongeren zeilend naar klimaattop, net als Greta Thunberg

Dertig jonge klimaatactivisten uit heel Europa vertrekken vanmiddag met een zeilboot naar Chili. Daar willen ze in december arriveren om de klimaattop in Santiago bij te wonen. "Dan kunnen we niet met het vliegtuig aan komen zetten", licht initiatiefnemer Jeppe Bijker toe.

Met hun reis willen ze aandacht vragen voor het klimaatprobleem. Ze vertrekken vanuit Amsterdam en de eerste stop is Casablanca. Daarna varen ze verder naar Tenerife, Kaapverdië, Rio de Janeiro in Brazilië en dan volgt nog een urenlange busreis in Chili.

Eerder reisde de Zweedse scholiere en inmiddels klimaatactivist Greta Thunberg al de Atlantische Oceaan over om bij de klimaattop in de Verenigde Staten te zijn. Jeppe Bijker zegt het idee niet van haar te hebben afgekeken. "We waren toen al een half jaar bezig met de planning."

'Waardevolle tijd'

De bemanning is een mix van studenten en jonge werkenden. Een van hen is Eva Dijkema (28), die voor ProRail nadenkt over verduurzaming.

Ze ziet de reis als een unieke kans om met jongeren over oplossingen voor het klimaat te praten. Dat je weken met elkaar op de boot zit, is voor haar mooi meegenomen. "Het is een hele waardevolle tijd. Hoe vaak krijg je de kans om met zo'n groep aan zo'n onderwerp te werken?"

Voor ProRail wil ze vooral weten wat mogelijkheden zijn om mensen meer de trein in te krijgen. "Wat zijn nu de barrières van mensen om de trein te kiezen, wat kunnen mensen eraan doen? Ik ben benieuwd wat de ideeën zijn."