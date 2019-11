Weer massaprotest in Irak, 'grootste sinds val van Saddam'

De onlusten in Irak zijn de dodelijkste sinds terreurgroep IS in 2017 werd verslagen in het land. Vooral jongeren gaan de straat op om te demonstreren tegen de werkloosheid, corruptie en het gebrek aan sociale voorzieningen.

Het centraal gelegen Tahrirplein in Bagdad is het epicentrum van de protesten. Demonstranten hebben daar hun kamp opgeslagen.