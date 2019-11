Thaise koning heeft de touwtjes steeds strakker in handen

Sinds de afschaffing van de absolute monarchie in 1932 heeft geen enkele Thaise koning in zulke mate zijn wil laten gelden, zeggen deskundigen tegen Reuters.

De 67-jarige vorst heeft namelijk ook de eigendommen van het steenrijke koningshuis persoonlijk in beheer genomen. Die taak lag eerst bij het ministerie van Financiën. De bezittingen zouden ergens tussen 30 en 60 miljard dollar waard zijn.

Een deel van de oppositie uitte voorzichtig kritiek op dit besluit. Dat is bijzonder, want de koning heeft in Thailand een haast heilige status. Het koningshuis wordt op handen gedragen en op majesteitsschennis staat een jarenlange gevangenisstraf. Ondanks de kritiek werd het voorstel over het beheer van het koninklijke fortuin met een ruime meerderheid aangenomen.

Piepklein hemdje

Maha Vajiralongkorn is de opvolger van de mateloos populaire koning Bhumibol. Die overleed in 2016. Voor zijn aantreden was de kroonprins al regelmatig in het nieuws vanwege opmerkelijke zaken.

Zo had hij zijn poedel officieel de titel van maarschalk gegeven. Ook was hij te zien op foto's waarin hij met neptatoeages in een piepklein hemdje over straat liep. De Thai zullen daar in de kranten en op nationale nieuwssites niets meer over lezen. De media is verplicht dat soort negatieve verhalen over de koning te censureren.