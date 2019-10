Officiële minnares Thaise koning raakt rang en titels kwijt

De Thaise koning Maha Vajiralongkorn (Rama X) heeft zijn officiële minnares al haar militaire en koninklijke rangen en titels afgenomen. Volgens een verklaring van het paleis was de 34-jarige Sineenat Wongvajirapakdi te ambitieus en heeft ze geprobeerd dezelfde status als de koningin te bereiken.

Haar gedrag was volgens de verklaring "oneerbiedig". Gebleken zou zijn dat ze zich voorafgaand aan de kroning van Rama X, afgelopen voorjaar, op allerlei manieren heeft verzet tegen de benoeming van koningin Suthida, met wie hij kort voor de kroning in het huwelijk trad.

Sineenat werd in juli de officiële minnares van de koning. Ze was generaal-majoor en opgeleid tot piloot, verpleegster en bodyguard. Ze was de eerste in meer dan een eeuw die de titel Koninklijke Edele Gemalin kreeg. Al die rangen en titels is ze nu dus kwijt.