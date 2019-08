Thaise koning publiceert foto's van zijn 'officiële minnares'

Sineenat Wongvajirapakdi werd op 26 januari 1985 geboren als Niramon Ounprom. Ze volgde onder meer een opleiding tot verpleegster aan de militaire verpleegopleiding, doorliep diverse militaire trainingsprogramma's en kreeg uiteindelijk een baan in het paleis, waar ze de huidige koning ontmoette.

In 2015 kwam ze in dienst bij de koninklijke lijfwacht en werd al snel bevorderd tot generaal-majoor. Ze was al vaker met de koning gefotografeerd. Zo was ze aanwezig bij de crematie van koning Bhumibol en de kroning van koning Maha Vajiralongkorn. Daar zag ze hoe de eveneens bij de koninklijke lijfwacht ondergebrachte voormalige stewardess Suthida koningin werd.