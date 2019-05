Thaise koning aan vooravond kroning getrouwd met voormalig stewardess

De Thaise koning Vajiralongkorn heeft bekendgemaakt dat hij in besloten kring is getrouwd en dat het land nu een koningin heeft. Het gaat om de 40-jarige Suthida Tidjai, nu koningin Suthida.

Het huwelijk vond plaats vlak voor de officiƫle kroning van Vajiralongkorn. Die is komend weekend.

Het was jarenlang een publiek geheim dat Vajiralongkorn een relatie had met Suthida Tidjai, een oud-stewardess van Thai Airways. Hij bedeelde haar allerlei hoge posten toe: eerst werd ze plaatsvervangend leidinggevende van zijn beveiligers, later generaal en assistent-hoofd van zijn persoonlijke garde.

Ook kreeg ze de koninklijke titel Thanpuying, wat zoveel betekent als 'dame'. Verder verscheen ze bij verschillende plechtigheden aan de arm van Vajiralongkorn, maar de relatie werd niet officieel bekendgemaakt.

Eerder getrouwd

Vajiralongkorn kwam aan de macht toen zijn vader, de immens populaire Bhumibol, in 2016 overleed. Er volgde een lange periode van nationale rouw; de koninklijke uitvaart was een jaar later en de formele kroning van Vajiralongkorn, die ook Rama X gaat heten, is dus pas dit weekend.

De koning is drie keer eerder getrouwd en heeft zeven kinderen.