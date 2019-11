‘IS-vrouwen hielpen strijders bij het verkrachten van onze vrouwen’

Een groep Nederlandse IS-vrouwen en hun kinderen wil de Nederlandse Staat via een kort geding dwingen om ze op te halen uit de Koerdische gevangenkampen in Noord-Syrië. Vandaag wordt het kort geding behandeld. Dit leidt tot grote schrik en onbegrip bij slachtoffers van IS in de Jezidi-gemeenschap. "De IS-vrouwen waren slechter dan de strijders", zegt de 21-jarige Parween Alhinto. "Ze sloegen de gevangengenomen vrouwen en hielpen de strijders om ze te verkrachten."

Parween zat vier maanden lang vast bij IS in het noorden van Irak. Ze was in handen van IS-mannen, die haar met regelmaat verkrachtten. Haar tienjarige zusje werd als slaaf verkocht en naar Syrië gebracht. "Daar woonden ze in een huis met IS-vrouwen. Mijn zusje heeft mij achteraf verteld dat de vrouwen van de strijders het ergste waren." Parween hoopt dat de IS-aanhangers in Irak berecht worden en nooit meer vrijkomen.

Niet alleen Parween, maar de hele Jezidi-gemeenschap in Nederland is verbaasd over de discussie om IS-vrouwen en hun kinderen terug te halen naar Nederland. "Er zitten nog steeds duizenden Jezidi-vrouwen vast in vluchtelingenkampen in Noord-Irak", vertelt Dalal Ghanim (23). "De Nederlandse overheid zou juist deze mensen moeten helpen, niet de IS-aanhangers." Wahhab Hassoo (24): "Een gepast straf voor deze mensen bestaat niet." Dalal en Wahhab waren al in Nederland toen IS binnenviel in 2014, maar hebben veel familieleden verloren.

