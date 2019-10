IS bevestigt dood leider Baghdadi en benoemt opvolger

Volgens het aan Islamitische Staat verbonden persbureau Amaq is leider Abu Bakr al-Baghdadi van de terreurorganisatie inderdaad dood. De Amerikaanse president Trump maakte afgelopen zondag wereldkundig dat Baghdadi was omgekomen bij een militaire actie in zijn schuilplaats in Noordwest-Syrië.

In een geluidsopname van Amaq zegt een woordvoerder van IS dat de dood van Baghdadi wordt betreurd. Ook bevestigt hij de dood van een belangrijke assistent van Baghdadi: Abu al-Hassan al-Muhajir. Van hem werd begin deze week ook door de Amerikanen gezegd dat ze hem hebben uitgeschakeld.

Verder kondigt de IS-woordvoerder in de geluidsopname een nieuwe leider aan: Ibrahim al-Quraishi.