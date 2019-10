Staatsbosbeheer schiet weer honderden herten af in Oostvaardersplassen

In het natuurgebied Oostvaardersplassen schiet Staatsbosbeheer de komende periode ruim 1000 edelherten af. Het is de bedoeling dat er maximaal 490 dieren rondlopen in het gebied in Flevoland.

Er lopen nu 1525 edelherten rond. Dat zijn er enkele honderden meer dan verwacht. Staatsbosbeheer verklaart het verschil door een exactere telling en nieuwe aanwas van herten.

Met het afschieten van ruim 1000 edelherten start Staatsbosbeheer in november en dit moet in maart 2020 klaar zijn als het nieuwe broedseizoen begint. De natuurorganisatie voorziet geen problemen om dat aantal te halen. Vorig jaar werden in dezelfde periode 1745 herten doodgeschoten.

Geen dierentuin

Er mogen sinds vorig jaar tussen de 1100 en 1500 dieren leven, om de graslanden de kans te geven om te herstellen. Ook ontstaat er voldoende ruimte voor andere planten en struiken.

De natuurbeheerders voeren beleid uit van de provincie Flevoland. Die provincie volgt het advies op van een onderzoekscommissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel, die zich boog over de vraag hoe er moet worden omgegaan met de grote grazers.

Van Geel zei eerder dat de Oostvaardersplassen geen dierentuin mogen worden: