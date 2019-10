26 arrestaties na bouwprotest in Den Haag, concrete toezeggingen blijven uit

Verschillende ministers spraken de bouwers op het Malieveld toe, maar dat leidde tot weinig concrete toezeggingen. Het kabinet wil wel dat er met spoed een nieuwe grens komt voor bouwprojecten tot 200 woningen. Voor die projecten, die minder stikstof uitstoten, zijn dan geen langdurige vergunningstrajecten meer nodig.

Landbouwminister Schouten hoopt daar binnen enkele weken groen licht voor te krijgen van de Raad van State. Die instantie veegde dit voorjaar de vloer aan met het Programma Aanpak Stikstof, het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen.

"Dit land gaat niet op slot", zei Schouten op het podium. "Als bij de bouw de stikstofneerslag nul is, dan kunt u gewoon aan de slag." Dat leverde haar boe-geroep op van de bouwers. "Voor de situaties waarin wel sprake is van stikstofneerslag, komen we met een drempelwaarde."

"Nu! Nu! Nu!"

Hans de Boer van ondernemersorganisatie VNO-NCW zei dat het "nog nooit is gebeurd dat een voorzitter van de werkgevers staakt". "De politiek luistert niet meer naar de mensen die werken. Mensen uit de politiek, vergeet niet: wij verdienen de centen, wij maken de banen, wij zorgen voor belastinginkomsten. Jullie moeten naar ons luisteren: Nu! Nu! Nu!"

De demonstratie op het Malieveld verliep verder grotendeels gemoedelijk, met onder meer optredens en toespraken van mensen uit de sector. Ook stortten bouwers grond op het Malieveld, dat later weer werd opgeruimd. Alleen tegen het einde werd de sfeer even grimmig, toen sommige betogers met flessen gooiden naar de politie. Zeven mensen werden opgepakt voor het verstoren van de openbare orde, en volgens de politie leken ze behoorlijk onder invloed van alcohol.

De meeste arrestaties over de hele dag zijn verricht vanwege opruiing en vernieling (14). Een persoon is gearresteerd voor poging tot doodslag, nadat hij probeerde een motoragent van de weg te rijden. De A12 bij Den Haag was enige tijd geblokkeerd in de richting van Utrecht, maar die weg is inmiddels weer open.