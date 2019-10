Chili trekt zich terug als gastheer van klimaattop in december

Chili trekt zich terug als gastheer van de belangrijke klimaatconferentie in december. De conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering zou worden gehouden in de hoofdstad Santiago, van 2 tot 13 december.

Het is al weken onrustig in het land en de afgelopen twaalf dagen werden getekend door massale protesten tegen het beleid van de regering van president Piñera. Daarbij werd geplunderd en brand gesticht. Zeker vijftien mensen kwamen om.

De protesten begonnen toen een prijsstijging werd aangekondigd van het openbaar vervoer. Die draaide Piñera anderhalve week geleden al terug, maar de protesten hielden aan, ook toen de president andere hervormingen aankondigde.

Ook de handelstop van de APEC-landen die volgende maand in Chili zou worden gehouden is van de baan.