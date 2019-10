T-Mobile draait omleiding van internet via Duitsland terug na kritiek

Telecomprovider T-Mobile draait een omstreden aanpassing in het netwerk terug. Sinds vrijdag liep al het internetverkeer van de thuisklanten van T-Mobile niet meer via het internetknooppunt AMS-IX in Amsterdam, maar via een internetknooppunt van moederbedrijf Deutsche Telekom in Duitsland. Klanten van het bedrijf klaagden daarop over trage verbindingen.

"We hebben vanavond besloten om het 'routeren' van het internetverkeer terug te zetten naar de originele situatie", stelt T-Mobile Nederland-topman Søren Abildgaard op zijn LinkedIn-pagina. "We bedanken onze klanten voor hun commentaar."

Op het eigen forum geeft het bedrijf aan dat het niet lukte de capaciteit van de verbinding van het Nederlandse deel van T-Mobile naar het Duitse internetknooppunt van Deutsche Telekom snel genoeg uit te breiden.

Een woordvoerder van T-Mobile zegt dat de maatregel "voor nu" een vaste actie is. "We merkten dat klanten hier hinder van ondervonden, en we vinden het belangrijk dat wij goede producten aanbieden. Dit is echt een maatregel die is genomen naar aanleiding van signalen van onze klanten."

Langzame verbindingen, uitval

Gebruikers van een vaste internetverbinding van T-Mobile klaagden de afgelopen dagen steen en been over slechtere verbindingen na de technische ingreep. Internetverkeer kiest normaal gesproken de kortste route van gebruiker naar website. Veel Nederlands internetverkeer komt langs AMS-IX, het internetknooppunt in Amsterdam.

Door de ingreep van T-Mobile ging het dataverkeer via die provider niet meer via Amsterdam, maar via datacenters van Deutsche Telekom in Duitsland. Op piekmomenten leidde dat de afgelopen dagen bij gebruikers tot haperingen en trage verbindingen bij het gebruik van bepaalde sites. Ook werd de reactiesnelheid van verbindingen langzamer, wat hinder veroorzaakte voor gebruikers die zaten te gamen of Skypen.

Critici zagen in de maatregel van het bedrijf een middel om grote partijen als Netflix en Google te vragen om een vergoeding voor snelle toegang tot de thuisverbindingen van klanten van T-Mobile. Toezichthouder ACM zei de situatie na klachten van gebruikers te bekijken.