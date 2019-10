Advies: alleen nog distributiecentra op bedrijventerreinen

Er moeten strengere eisen komen aan de bouw van grote distributiecentra. Zo moeten ze alleen nog worden toegestaan op bestaande bedrijventerreinen, en alleen bij hoge uitzondering op grond die nu nog 'groen' is.

Deze conclusies staan in een advies aan het kabinet van het College van Rijksadviseurs, een adviesorgaan voor ruimtelijke ordening. Het wordt de komende dag gepresenteerd, maar NRC beschikt er al over.

Verdozing

Mede door de gunstige geografische ligging en de goede infrastructuur is het aantal logistieke gebouwen in Nederland de afgelopen jaren sterk toegenomen. Die gebouwen worden ook steeds groter: de gemiddelde omvang van een distributiecentrum is in drie jaar tijd gestegen van 7000 tot bijna 10.000 vierkante meter.

Voorstanders wijzen op de werkgelegenheid die de centra met zich meebrengen, maar critici spreken van 'verdozing' van het landschap. Ook minister Ollongren zei dit jaar dat de "wildgroei" aan distributiecentra moet worden tegengegaan.

Tegendruk

Het College van Rijksadviseurs concludeert nu volgens NRC dat er "te weinig tegendruk" is bij de bouw van grote bedrijfshallen. Gemeenten en projectontwikkelaars nemen 'landschappelijke waarden' als recreatie, uitzicht en biodiversiteit te weinig serieus en gaan daardoor te gemakkelijk in groene gebieden bouwen.

Volgens het adviesorgaan moet een hoger bestuursniveau, zoals de provincie of het Rijk, de regie nemen. Die partijen moeten gaan besluiten waar in Nederland nog logistiek vastgoed mag worden gebouwd.