Nederland, pakhuis van Noordwest-Europa, barst uit zijn voegen

Nachtwerk

Ook het Nederlandse belastingklimaat is een lokkertje voor buitenlandse ondernemingen. "Je hoeft geen belasting te betalen voor het opslaan van goederen, dat is in andere landen wel zo", zegt Richard Elich van vastgoedontwikkelaar David Hart Group (DHG). "Pas als je daadwerkelijk levert, moet je btw te betalen."

En de arbeid is flexibeler. "In België is nachtwerk moeizamer en daar zijn de vakbonden ook veel agressiever. Consumenten willen snel beleverd worden, dus is er flexibiliteit nodig. Dat is er in Nederland. En onze opleidingen in de logistiek zijn goed, van lager beroepsonderwijs tot academisch niveau."

Maar Nederland distributieland begint langzaam uit zijn voegen te barsten. In twee jaar tijd kwamen er ruim 60.000 banen bij in de sector en nu is de personeelsvijver leeg. "Het laatste jaar is een extreem tekort aan personeel ontstaan", zegt Girbien de Bruin, directeur Logistiek van uitzendbureau Tempo-Team.

"Eind vorig jaar telden we 53.000 vacatures. Zeker in Zuid-Nederland. We moeten alles uit de kast halen om mensen te vinden. We werven al in Spanje, want ook Oost-Europa begint op te drogen. En we doen veel aan opleidingen, we scholen nu ook vrouwen uit de zorg om tot heftruckchauffeur."

Venlo

Volgens onderzoek van ontwikkelaar Prologis is personeel het belangrijkste criterium van buitenlandse ondernemingen bij de zoektocht naar een locatie. "Voorlopig staat Nederland er internationaal nog steeds heel goed op", zegt woordvoerder Juriaan Vergouw van het wereldwijd actieve Prologis. "In een internationale enquête onder directeuren logistiek over hun favoriete vestigingslocatie, belandde Nederland met vijf regio's in de top tien. Venlo is met stip de nummer één."

Niet verwonderlijk dat Venlo in de markt wordt genoemd als de locatie waar onlinewarenhuis Zalando een distributiecentrum wil gaan openen. Al zijn er ook geluiden dat ze voor West-Brabant kiezen, omdat ze al een locatie net over de grens met Limburg hebben, bij Mönchengladbach.