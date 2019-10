Druk, nat en donker: november wordt afzien op de weg

Het is al een soort traditie: in de maand november is het behelpen op de weg. In geen enkele andere maand staan automobilisten en vrachtwagenchauffeurs zo vaak stil op de Nederlandse wegen, zeggen Rijkswaterstaat en de ANWB.

De jaarlijkse verwachte topdrukte in november heeft drie oorzaken: het slechte weer, rijden in het donker en maar weinig mensen zijn op vakantie. Er zijn dus meer mensen op de weg dan in andere maanden.

De verwachting is dat het dit jaar nog een tandje erger wordt dan in 2018. In de eerste negen maanden zijn de files met 13 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar, zegt de ANWB.

Deze weken is het rond Utrecht extra druk door werkzaamheden aan de Galecopperbrug in de A12. Daar wordt tot uiterlijk 8 november 24 uur per dag gewerkt aan onder meer nieuwe voegovergangen tussen twee brugdelen. Die klus kon volgens Rijkswaterstaat niet wachten tot de winter.

Tot nu toe is de ochtendspits van 1 oktober volgens de ANWB de drukste ooit. Er stond meer dan 1000 kilometer file door een combinatie van regen, ongelukken en protesterende boeren.

Sensoren bij bruggen

Een van de manieren waarop wordt geprobeerd de drukte op de weg te spreiden is het plaatsen van sensoren bij bruggen. De afgelopen maanden zijn zo'n 125 bruggen voorzien van sensoren die aangeven of de brug open is of dicht. Daarmee komt het totale aantal bruggen met dergelijke meetapparatuur op ongeveer 300, van de Eebrug in Dokkum tot de Schroebrug in Middelburg.

De sensoren zijn onder meer bedoeld voor schippers, die op die manier op tijd weten of ze kunnen doorvaren. Maar ook navigatie-apps voor automobilisten als Flitsmeister en Waze maken gebruik van de gegevens, zodat bij het bepalen van de route rekening kan worden gehouden met een openstaande brug.

Het is een kleine pleister op de wonde, want in lang niet alle gevallen loont het om om te rijden als een brug openstaat. November zal hoe dan ook een drukke maand blijven, zegt Rijkswaterstaat, daar valt bijna niets aan te doen. De organisatie kijkt wel of de spitsstroken in november vaker open kunnen en zet tientallen extra weginspecteurs in.