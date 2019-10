MBO Raad waarschuwt voor nepdiploma's, vooral in zorg en techniek

De MBO Raad waarschuwt voor valse diploma's. Die komen vooral voor in sectoren met een tekort aan personeel, zoals de zorg en techniek. Werkgevers wordt geadviseerd om een uittreksel uit het diplomaregister te vragen.

Scholen worden volgens de Raad vaker benaderd door werkgevers om een diploma te checken. "We zien dat toenemen sinds de zomer", zegt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad in het NOS Radio 1 Journaal. Concrete cijfers heeft de onderwijsorganisatie niet, maar het probleem is al jaren bekend.

De MBO Raad adviseert werkgevers om samen met de school aangifte te doen van valsheid in geschrifte. "Je moet er toch niet aan denken dat bijvoorbeeld een niet-gekwalificeerde zorgmedewerker bij patiënten fouten maakt. Of een niet-gekwalificeerde elektromonteur werk uitvoert dat levensgevaarlijke situaties oplevert."

Alles lijkt te kloppen

Vervalste diploma's zouden bijna niet van echte te onderscheiden zijn. "Papier, logo, alles lijkt te kloppen", zegt Heerts. "Dat maakt het ook zo lastig. Vervalsingen blijken ook gewoon open en bloot te koop via bijvoorbeeld websites."

Scholen kunnen werkgevers vaak niet helpen, zegt Heerts. Daarom wordt werkgevers dus aangeraden om bij sollicitanten te vragen om een extra uittreksel uit het diplomaregister. Op de website van DUO kan dat gecheckt worden. Heerts: "Beter een keer te veel dan te weinig."

Volgens de MBO Raad hebben nepdiploma's geen prioriteit bij de politie en het Openbaar Ministerie. Daarom wil de onderwijskoepel dat de ministeries van Onderwijs en Justitie er werk van gaan maken.