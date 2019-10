Hoe kregen de Amerikanen Baghdadi te pakken?

De militaire operatie

De operatie begint op een militaire luchtmachtbasis in West-Irak. Amerikaanse militairen en honden vertrekken in acht helikopters naar de schuilplaats van Baghdadi in de Noord-Syrische provincie Idlib. De militairen worden ondersteund door militaire vliegtuigen en schepen. Aan boord van een van de helikopters is ook een militaire robot, die uiteindelijk niet gebruikt is.

Wanneer de helikopters de schuilplaats naderen, worden ze beschoten. De Amerikaanse militairen slagen erin de schutters uit te schakelen en kunnen veilig landen. Omdat ze boobytraps verwachten bij de enige toegangsdeur, besluiten ze een muur op te blazen. Een paar seconden later staan ze volgens Trump binnen.

Iedereen die aanwezig is geeft zich over of wordt gedood. Trump zegt dat er, na de inval, meer mensen dood dan levend zijn. Onder de doden zijn ook drie kinderen en twee vrouwen met bomvesten. Elf andere kinderen worden ongedeerd uit het huis gehaald en verschillende IS-strijders worden gevangengenomen.

De doodlopende tunnel

Baghdadi vlucht, volgens Trump, naar een ondergronds gedeelte van het complex en rent met drie van zijn kinderen een doodlopende tunnel in. Volgens minister van Defensie Esper, die de operatie samen met Trump en vicepresident Pence volgt in het Witte huis, roepen Amerikaanse militairen dat hij zich moet overgeven, maar Baghdadi weigert en rent, volgens Trump, "jammerend en huilend", verder de tunnel in.

De Amerikaanse troepen sturen honden achter hen aan. En wanneer hij het eind van de tunnel bereikt, op de hielen gezeten door de honden, blaast Baghdadi zich op met zijn bomvest en doodt daarmee zichzelf en zijn kinderen. Door de explosie stort de tunnel in.

Binnen 15 minuten na zijn dood wordt volgens de Amerikaanse president een dna-test afgenomen die aantoont dat het inderdaad om het lichaam van Baghdadi gaat.