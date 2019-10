Vrouwelijke regeringsleiders zijn overal, maar niet in Nederland

Dat het in andere landen beter gaat met vrouwelijk politiek leiderschap, ook buiten Europa, heeft deels te maken met de situatie in die landen. Mügge: "Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat vrouwen eerder leider van een partij of een land worden als er instabiliteit is. Er is dan minder competitie om de leider te worden, vrouwen worden sneller naar voren geschoven."

Zo hebben veel Zuid-Amerikaanse landen ervaring met vrouwelijke leiders. Denk aan Dilma Rousseff in Brazilië of Cristina Fernández de Kirchner in Argentinië - en ook grote Aziatische landen hadden vrouwen aan de top. Zo had India jarenlang Indira Gandhi als premier, Pakistan had Benazir Bhutto en Indonesië werd eerder geleid door president Megawati Soekarnoputri.